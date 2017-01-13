ВИДЕО: В Йыгевамаа столкнулись два автомобиля

Сегодня в 17:08 произошло ДТП на 137 километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в Йыгевамаа, где столкнулись Citroen и Seat. Медики осмотрели водителей, но никто не пострадал.