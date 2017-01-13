По словам полицейских, причиной ДТП могла стать скользкая поверхность дороги. Движение в районе ДТП было нарушено.
ВИДЕО: В Йыгевамаа столкнулись два автомобиля
Сегодня в 17:08 произошло ДТП на 137 километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в Йыгевамаа, где столкнулись Citroen и Seat. Медики осмотрели водителей, но никто не пострадал.
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