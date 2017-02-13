ВИДЕО: В Испании ”накрыли” перевозившую в Эстонию гашиш группировку с 15-летним стажем

Национальная полиция Испании ”накрыла” преступную группировку, более 15 лет занимавшуюся незаконным оборотом наркотиков.

Операция началась в декабре 2015 года: полиция подозревала, что в провинциях Малага и Кадис группа граждан Болгарии, Хорватии и Испании занимается поставкой в страну гашиша с целью его дальнейшей перепродажи в Европу. Были установлены грандиозные масштабы организации: в преступных целях использовались различные складские здания, помещения, переделанные транспортные средства, взятые в аренду суда. Кроме того в распоряжении группировки имелся грузовик с эстонскими номерами.



Помимо прочего, агенты выяснили, что члены банды готовят к перевозу из Гранады в Эстонию большой партии наркотиков. В сотрудничестве с местными властями перевозивший гашиш грузовик был задержан во Франции. В тайниках было найдено 111 кг гашиша.

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Спустя десять дней в путь отправилась следующая партия гашиша, которая также была перехвачена стражами правопорядка. Вероятно, товар направлялся в один известный город, где наркотики планировалось оставить в доме, в котором находились несколько человек из Эстонии, отвечавших за их складирование и распространение на международном уровне. Всего было обнаружено 103 кг гашиша.

Кроме двух водителей, по делу было задержано еще 19 человек. В ходе обысков полиция обнаружила 12 машин класса ”люкс”, 200 000 евро наличными, три единицы огнестрельного оружия, более 150 мобильных телефонов, большое количество компьютерных устройств, четыре спутниковых телефона, 38 радиопередатчиков, пять GPS для использования на водах, маяк GPS, комплект полного обмундирования члена гражданской гвардии, несколько устройств по вакуумной упаковке и гашиш в разных объемах.

