ВИДЕО: В Ида-Вирумаа произошла тяжелая авария

Сегодня после полудня на шоссе Таллинн-Нарва произошло столкновение двух автомобилей.

Сегодня в 14:50 спасательный центр получил сообщение, что на 178 километре шоссе Таллинн-Нарва произошло столкновение двух автомобилей. По словам пресс-секретаря Идаской префектуры, в аварии были и пострадавшие, но на данный момент он больше ничего сказать не смог.

Читательница Delfi прислала видео с места происшествия.