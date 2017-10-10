ВИДЕО: В Ида-Вирумаа произошла тяжелая авария

Сегодня после полудня на шоссе Таллинн-Нарва произошло столкновение двух автомобилей.
Сегодня в 14:50 спасательный центр получил сообщение, что на 178 километре шоссе Таллинн-Нарва произошло столкновение двух автомобилей. По словам пресс-секретаря Идаской префектуры, в аварии были и пострадавшие, но на данный момент он больше ничего сказать не смог.
Читательница Delfi прислала видео с места происшествия.
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