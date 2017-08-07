07.08.2017, 12:26

ВИДЕО: В ходе "облавы" на фестивале Weekend в Пярну полиция задержала шесть предполагаемых наркоторговцев

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rus.delfi.ee
EST

Видеорегистратор читателя Delfi запечатлел, как около 18 часов в субботу недалеко от сцены Weekend Festival на Таммсааре теэ в Пярну полиция задерживает людей по подозрению в продаже наркотиков.

По словам руководителя службы по расследованию уголовных преступлений Ляэнеской префектуры Нильса Семпельсона, на видео - всего лишь часть задержаний. Всего в результате двух "облав" в участок были доставлены шесть человек.

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