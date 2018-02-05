05.02.2018, 11:36

ВИДЕО: В Хельсинки мужчина поджег гориллу из покрышек авторства эстонского скульптора

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rus.delfi.ee
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Вчера финская полиция задержала 38-летнего мужчину, подозреваемого в том, что он поджег 10 января инсталляцию из покрышек в виде гориллы авторства эстонского скульптора Виллу Яанисоо.

После пожара полиция обнародовала видео с камеры наблюдения, на котором видно, как мужчина проходит мимо гориллы, а затем возвращается, после чего она воспламеняется. На основании поступившей после обнародования информации и удалось задержать преступника.

Произведение Яанисоо ”Все возможно” победило на конкурсе и украсило территорию перед университетом Вийкки в Хельсинки.

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