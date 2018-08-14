ВИДЕО: В Харьюмаа посреди дороги загорелся грузовик

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По словам дежурного пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, сегодня утром в 9:31 Центр тревоги получил сообщение, что поблизости от Кабила, на шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла сегодня загорелся грузовик.