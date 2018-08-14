14.08.2018, 15:00
ВИДЕО: В Харьюмаа посреди дороги загорелся грузовик
По словам дежурного пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, сегодня утром в 9:31 Центр тревоги получил сообщение, что поблизости от Кабила, на шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла сегодня загорелся грузовик.
"Пострадавших нет, и причины произошедшего только выясняются. Полиция закрыла одно направление движения, и из-за утечки топлива спасатели покрыли дорогу слоем опилок", — сказал Delfi дежурный пресс-секретарь. На месте также присутствовала скорая помощь.