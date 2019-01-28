28.01.2019, 18:15
ВИДЕО: В центре Таллинна загорелась машина
Читатель Delfi прислал в редакцию видео, которые было снято сегодня вечером в центре Таллинна на улице Техника, где загорелась машина.
Читатель Delfi прислал в редакцию видео, которые было снято сегодня вечером в центре Таллинна на улице Техника, где загорелась машина.
В Спасательной центре сказали, что сообщение о пожаре поступило около 17 часов. На место выехали спасатели, которые быстро потушили машину.
Причину возгорания выяснит следствие.
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