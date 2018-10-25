ВИДЕО: В центре Таллинна саперы проверили подозрительный чемодан

Как сообщает Пыхьяский спасательный центр, сегодня в центре Таллинна на улице Маакри был обнаружен подозрительный чемодан.
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Как сообщает Пыхьяский спасательный центр, сегодня в центре Таллинна на улице Маакри был обнаружен подозрительный чемодан.
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