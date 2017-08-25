ВИДЕО: В центре Таллинна мотоциклист угрожал таксисту пистолетом

В пятницу в 18:00 полиция получила вызов к Эстонскому драматическому театру в центре Таллинна. Как выяснилось, вызов поступил не из-за ДТП, а из-за конфликта между водителями такси и мотоцикла.

Согласно первоначальным данным, мотоциклист проехал между машинами и остановился перед такси у пешеходного перехода. По неизвестной причине таксист вышел и толкнул мотоцикл, после чего тот вместе с водителем упал на дорогу.

Таксист затем попытался уехать, но мотоциклист достал пистолет и начал ему угрожать, чтобы тот не двигался с места. Прибывший на место полицейский патруль доставил обоих мужчин в участок.

Как считает свидетель инцидента, таксист толкнул мотоциклиста, потому что тот не проехал на мигающий зеленый свет. Детали инцидента выяснит инициированное производство.