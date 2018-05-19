19.05.2018, 12:20

ВИДЕО: В центре Таллинна два водителя BMW под покровом ночи ”меряются шинами”

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rus.delfi.ee
EST 2

Читатель прислал в редакцию видео: как вчера вечером трогались с места два авто.


Видео снято в четверг около 23:10 в центре Таллинна на Тартуском шоссе около Центрального вокзала.

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