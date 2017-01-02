ДТП произошло в воскресенье в 17:17 по местному времени на шоссе Варвик в Данкрейге (Перт).
По данным Delfi, управляемый эстонцем пикап попытался перестроиться на другую полосу, но столкнулся с двумя автомобилями. В результате столкновения пикап врезался в столб электропередач, который в свою очередь упал и проломил крышу авто над головой водителя. Водитель пикапа погиб на месте. Медики доставили в больнице 22-летнюю женщину и 29-летнего мужчину. На данный момент их состояние стабильно.
По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Эстонии Армо Васка, им поступила информация об аварии в Западной Австралии, в которой погиб один гражданин Эстонии. Министерство поддерживает связь с близкими погибшего и при необходимости окажет им помощь в общении с местными представителями власти.
Местный житель, прибывший на место происшествия сразу после аварии, описывает открывшуюся ему картину как самое ужасное, что он видел в жизни. ”Там была женщина, которая кричала, и мужчина с травмой головы. И еще один мужчина, который сидел в машине, но к этому времени был уже мертвым”, — описал очевидец.
”Это выглядело как сцена из фильмы ужасов. Я работал в больницах, но это была самая ужасная картина из когда-либо виденных мной”.
Насколько известно, больше никто в аварии не пострадал, но были повреждены другие транспортные средства. Одна машина даже загорелась. Некоторые находящийся поблизости домохозяйства в результате аварии остались без электричества.
Видео можно посмотреть тут.