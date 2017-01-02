Вчера в Австралии в аварию попали трое молодых людей из Эстонии, один из которых — 25-летний мужчина — погиб на месте. Двое других — 22-летняя женщина и 29-летний мужчина — в тяжелом состоянии были доставлены в больницу, пишет Perth Now.

ДТП произошло в воскресенье в 17:17 по местному времени на шоссе Варвик в Данкрейге (Перт).



По данным Delfi, управляемый эстонцем пикап попытался перестроиться на другую полосу, но столкнулся с двумя автомобилями. В результате столкновения пикап врезался в столб электропередач, который в свою очередь упал и проломил крышу авто над головой водителя. Водитель пикапа погиб на месте. Медики доставили в больнице 22-летнюю женщину и 29-летнего мужчину. На данный момент их состояние стабильно.

По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Эстонии Армо Васка, им поступила информация об аварии в Западной Австралии, в которой погиб один гражданин Эстонии. Министерство поддерживает связь с близкими погибшего и при необходимости окажет им помощь в общении с местными представителями власти.

Местный житель, прибывший на место происшествия сразу после аварии, описывает открывшуюся ему картину как самое ужасное, что он видел в жизни. ”Там была женщина, которая кричала, и мужчина с травмой головы. И еще один мужчина, который сидел в машине, но к этому времени был уже мертвым”, — описал очевидец.

”Это выглядело как сцена из фильмы ужасов. Я работал в больницах, но это была самая ужасная картина из когда-либо виденных мной”.

Насколько известно, больше никто в аварии не пострадал, но были повреждены другие транспортные средства. Одна машина даже загорелась. Некоторые находящийся поблизости домохозяйства в результате аварии остались без электричества.

Видео можно посмотреть тут.