ВИДЕО: В Амстердаме случайные знакомые ограбили эстонского студента в его квартире

Голландская полиция опубликовала видео с двумя мужчинами, которые в сентябре прошлого года ограбили в пригороде Амстердама Димене в его собственной квартире 21-летнего эстонского студента. Мужчины забрали некоторые вещи, а также автомобиль.

От автомобиля, белого Volkswagen Golf с эстонскими номерами, других украденных вещей и преступников по-прежнему нет никаких следов, передает голландское издание Het Parool.

Поэтому полиция вчера решила опубликовать видео с подозреваемыми.

Эстонский студент рано утром 23 сентября прошлого года один шел по улице в центре Амстердама, когда с ним заговорили двое незнакомых мужчин.

Мужчины предложили пойти к студенту домой что-нибудь выпить. Студент согласился на предложение, отчасти и потому, что мужчины были на мотороллере и предложили его подвезти.

Приехав к студенту домой, немного выпили, и атмосфера была хорошая. Когда студент почувствовал себя уставшим, он попросил мужчин уйти. Это они и сделали, но студент забыл запереть за ними дверь.

Он проснулся через пару часов и увидел, что комната в беспорядке. Полиция подозревает, что студенту дали какое-то вещество, чтобы можно было спокойно действовать в комнате.

На записи камеры наблюдения видно, как двое мужчин уходят с рюкзаком жертвы, в котором, очевидно, были его ноутбук, часы и телефон. Они также забрали с собой ключи от автомобиля студента. Один мужчина уехал на роллере, второй — на машине.