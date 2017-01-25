ВИДЕО: Угнавший Audi мужчина бросил машину с компанией и попытался скрыться, голосуя на трассе

Сегодня под Сауэ полиция остановила автомобиль Audi, который утром был угнан в Тапа. Находившейся за рулем 33-летний мужчина попытался сбежать от полиции.

Сегодня около 17:00 полицейский патруль заметил в Сауэ автомобиль Audi. Полиция подала автомобилю сигнал об остановке, однако водитель Audi его проигнорировал. Около виадука Канама полиция все же остановила машину.

Водитель показал полицейским техпаспорт машины. Когда полицейский попросил водителя предъявить его документы об удостоверении личности, то мужчина нажал на газ, проехал пару сотен метров, остановил машины и побежал в сторону леса.

При помощи другого полицейского патруля мужчину удалось задержать, когда он голосовал на трассе. Выяснилось, что это 33-летний мужчина, у которого нет водительских прав. В машине Audi были еще двое мужчин и двое женщин, всех доставили в участок на допрос.

На данный момент установлено, что эта машина Audi была угнана утром в Тапа. По первоначальным данным предполагается, что в момент кражи автомобиль был заведенным, но сам водитель в этот момент вышел из машины.

Детали происшествия устанавливаются.