ВИДЕО TV3: Вышедшая из молодежной шайки: в бандах конопля сменилась более тяжелыми наркотиками, за деньги готовы избивать

По словам вырвавшейся из молодежной шайки девочки, самое большое насилие началось осенью прошлого года. "Теперь драки стали еще хуже, потому что еще больше людей и больше мальчишек, которые согласны избить кого-нибудь за деньги".

Девочка считает, что скоро никто больше не осмелится пойти в город, когда расхаживают с битами или с ножами. "По осени был один мальчик, у которого было оружие".