ВИДЕО TV3: Молодой человек спас двоих девочек, чуть не утонувших в озере Вильянди

Несколько дней назад на озере Вильянди произошла такая история: девочки провалились под лед, лишь счастливая случайность спасла их от худшего, передает TV3.

Им на помощь ринулся заметивший опасность работник снегопарка Хунтаугу Райно Арак, который рассказал TV3, что дети съезжали с горы и упали в воду. Сами они, по его словам, больше всего переживали по поводу того, что намочили одежду.

Спасатель Иво Пийр отметил, что озеро Вильянди такое своеобразное: оно может полностью померзнуть, но при этом какие-то отдельные уголки останутся не скованными льдом. Мэрия Вильянди уже поставила на берегу предупреждающие знаки.

Спасатели напоминают, что родители должны объяснить детям, как опасно может быть на льду водоема.

