18.03.2018, 20:25

ВИДЕО: Тотальное безумие! На шоссе Таллинн-Нарва водитель мчится по встречке

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rus.delfi.ee
EST 13

В четверг близ Валгейыэ Таллинн-Нарва видеорегистратор одного из участников дорожного движения заснял, как мимо него по встречке промчался автомобиль Citroën Berlingo.

Смотрите видео!

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