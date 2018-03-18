ВИДЕО: Тотальное безумие! На шоссе Таллинн-Нарва водитель мчится по встречке

В четверг близ Валгейыэ Таллинн-Нарва видеорегистратор одного из участников дорожного движения заснял, как мимо него по встречке промчался автомобиль Citroën Berlingo.
Смотрите видео!
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В четверг близ Валгейыэ Таллинн-Нарва видеорегистратор одного из участников дорожного движения заснял, как мимо него по встречке промчался автомобиль Citroën Berlingo.
Смотрите видео!
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