ВИДЕО: Столкнувшийся с 10-летней девочкой 12-летний велосипедист сразу поспешил на помощь пострадавшей

26 сентября в Тарту произошло ДТП, когда 10-летняя девочка столкнулась с ехавшим ей навстречу велосипедистом. "Мы попросили помощи очевидцев, чтобы выяснить, как на самом деле произошло ДТП, а также мы хотели выяснить личность участвовавшего в ДТП велосипедиста, поскольку по прибытии полиции его на месте происшествия уже не было. В последние дни с полицией связались многие люди, которые стали очевидцами ДТП. Одновременно вместе с матерью в отделение пришел мальчик, который участвовал в этом ДТП", — описывают в префектуре.

Собранная информация подтверждает, что 10-летняя девочка пересекала пешеходный переход бегом, очевидно, по той причине, что зеленый свет на светофоре начал мигать. В то же время по пешеходному переходу ей навстречу ехал велосипедист, который точно так же ускорился. Ни у одного из детей, к сожалению, не оставалось достаточно времени, чтобы избежать столкновения.

"Первоначальная информация в ходе расследования была дополнена, и факт в том, что ехавший на велосипеде мальчик не скрылся с места происшествия. Наоборот — он в этой ситуации повел себя очень услужливо и заботливо и после столкновения направился прямиком к пострадавшей девочке, помог ей как умел. Вскоре на помощь пришли многие другие. Мальчик был на месте происшествия до тех пор, пока одной бригаде скорой помощи не случилось проезжать мимо и она дальше не занялась нуждающейся в помощи".