ВИДЕО: Спасло лишь чудо! Дети съезжают на санках с горки прямо на дорогу

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Sotsiaalmeedia

Читатель Delfi из Пярну опубликовал в соцсетях видео, на котором видно, как два ребенка едут на санках с горки прямо под колеса автомобиля. Водитель тормозит и транспортное средство останавливается всего в метре от ребят.