04.11.2018, 10:23

ВИДЕО| Спасла хорошая реакция: работника МуПо едва не сбила машина, гнавшая по трамвайным путям

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машина едва не влетела в трамвай
rus.delfi.ee
EST 7

На прошлой неделе с работником МуПо, который проверял билеты у пассажиров трамвая, произошел неприятный инцидент. Благодаря хорошей реакции он не попал под машину.

Как написал в своем отчете руководитель патрульной группы, инцидент произошел 28 октября.

"Мы проверяли трамвай рядом с домом по адресу Тартуское шоссе, 10, напротив дома Kompass. В 17:14 инспекторы вышли из патрульного автобуса, чтобы остановить ехавший со стороны улицы Гонсиори трамвай. Инспекторы только вышли и внезапно услышали громкий шум со стороны, мимо автобуса проехала машина прямо перед одним инспектором. Я видел, как инспектор, стоявший спиной к машине, перепрыгнул через каменный барьер. Машина проехала мимо него в сторону улицы Гонсиори, где чуть не врезалась в приближающийся трамвай. Трамвай затормозил, машина изменила направление — повернула направо и продолжила движение", — написал руководитель патрульной группы.

Он также отметил, что инцидент с инспектором произошел в предназначенной для пешеходов зоне. Для автомобилей там движение запрещено. МуПо передала запись с видеокамеры в полицию.

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