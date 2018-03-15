ВИДЕО: Смотрите, как полицейские схватили подозреваемых в краже прицепа, стоящего 30 тысяч евро

Сотрудники Пыхьяской префектуры полиции задержали на выходных иностранных граждан, подозреваемых в краже большого прицепа. По ходатайству прокуратуры с разрешения суда их взяли под стражу.

В ночь на 11 марта полицейские задержали 25-летнего гражданина Республики Беларусь, который, согласно подозрению, совместно с двумя гражданами Литвы, 40 и 48 лет, украл в Таллинне на улице Висасе холодильный прицеп стоимостью 30 тысяч евро. Граждане Литвы также были задержаны в качестве подозреваемых.

Руководящий уголовным производством Пыхьяской окружной прокуратуры Денис Медведев отмечает, что кража была спланирована заранее, а у прицепа злоумышленниками были заменены регистрационные номера.

40-летнему гражданину Литвы было предъявлено подозрение еще в одной краже. ”2 декабря прошлого года в волости Раэ им был украден холодильный прицеп стоимостью 35 тысяч евро”, — сообщил прокурор.

Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры полиции Тоомас Йервсон отмечает, что совершение подобных краж требует специального снаряжения и знаний. Он также указывает на то, что реализация такого имущества является сравнительно сложной задачей. ”Последняя большая волна краж прицепов была в 2013 году, став проблемой во всей Европе”, — отметил Йервсон.