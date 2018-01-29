ВИДЕО: Следовавший из Санкт-Петербурга в Латвию автобус Ecolines вылетел с трассы

Следовавший из Санкт-Петербурга в Латвию туристический автобус компании Ecolines вылетел с трассы в Псковской области и перевернулся. В результате аварии пострадали шесть из находившихся в салоне 20 человек, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

ДТП произошло в 07:36 в понедельник, 29 января, близ деревни Тележники. По предварительной версии, 57-летний водитель превысил скорость и не справился с управлением при входе в поворот, так что автобус МАN вылетел на обочину и завалился на бок.

Помимо водителя, в салоне находились еще 19 человек — граждане России, Украины, Латвии и Литвы. Помощь медиков потребовалась шестерым, но если пятеро отделались ушибами и ссадинами, то одну женщину госпитализировали с ушибом грудной клетки и сотрясением головного мозга.

Через два часа за пассажирами пришел новый автобус, на котором они отправились в латвийский Даугавпилс.