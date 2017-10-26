26.10.2017, 18:46

ВИДЕО: Скорости и видимость на дороге, где внедорожник врезался в автомобиль премьера

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rus.delfi.ee
EST

Вчера вечером возле Эстонского драматического театра в аварию попал автомобиль премьер-министра Эстонии Юри Ратаса.

На представленном вашему вниманию видео машина едет по тому же маршруту, что и врезавшийся в автомобиль премьера внедорожник.

В среду вечером рабочий автомобиль премьер-министра Юри Ратаса попал в ДТП на Пярнуском шоссе в центре Таллинна.

В Audi A8 Ратаса у Эстонского драматического театра врезался сбоку внедорожник Mercedes. На момент ДТП сам премьер-министр находился в автомобиле.

В ДТП никто не пострадал.

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