ВИДЕО: Скорости и видимость на дороге, где внедорожник врезался в автомобиль премьера

Вчера вечером возле Эстонского драматического театра в аварию попал автомобиль премьер-министра Эстонии Юри Ратаса.
На представленном вашему вниманию видео машина едет по тому же маршруту, что и врезавшийся в автомобиль премьера внедорожник.
В среду вечером рабочий автомобиль премьер-министра Юри Ратаса попал в ДТП на Пярнуском шоссе в центре Таллинна.
В Audi A8 Ратаса у Эстонского драматического театра врезался сбоку внедорожник Mercedes. На момент ДТП сам премьер-министр находился в автомобиле.
В ДТП никто не пострадал.
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