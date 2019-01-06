ВИДЕО | Скорая помощь столкнулась с автобусом

Столкновение произошло, когда с улицы Ваба на перекреcток на красный свет выехала скорая и врезалась в двигавшийся на зеленый свет автобус.

Виновным в ДТП является водитель скорой, потому что, несмотря на включенные сирену и проблесковые маячки, во время движения по экстренному вызову следует убедиться, что спецавтомобиль не создает опасности для других участников дорожного движения.

Находившийся в карете скорой помощи пациент не пострадал, его с места аварии доставили в больницу на другом медицинском автомобиле. Пассажиры автобуса также отделались испугом.