06.01.2019, 10:30

ВИДЕО | Скорая помощь столкнулась с автобусом

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rus.delfi.ee
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В Тарту на перекрестке улиц Выру и Ваба в субботу днем произошла авария с участием ехавшей на вызов машины скорой помощи и городского автобуса.

Столкновение произошло, когда с улицы Ваба на перекреcток на красный свет выехала скорая и врезалась в двигавшийся на зеленый свет автобус.

Виновным в ДТП является водитель скорой, потому что, несмотря на включенные сирену и проблесковые маячки, во время движения по экстренному вызову следует убедиться, что спецавтомобиль не создает опасности для других участников дорожного движения.

Находившийся в карете скорой помощи пациент не пострадал, его с места аварии доставили в больницу на другом медицинском автомобиле. Пассажиры автобуса также отделались испугом.

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