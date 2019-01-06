ВИДЕО | Скорая помощь столкнулась с автобусом

В Тарту на перекрестке улиц Выру и Ваба в субботу днем произошла авария с участием ехавшей на вызов машины скорой помощи и городского автобуса.
Столкновение произошло, когда с улицы Ваба на перекреcток на красный свет выехала скорая и врезалась в двигавшийся на зеленый свет автобус.
Виновным в ДТП является водитель скорой, потому что, несмотря на включенные сирену и проблесковые маячки, во время движения по экстренному вызову следует убедиться, что спецавтомобиль не создает опасности для других участников дорожного движения.
Находившийся в карете скорой помощи пациент не пострадал, его с места аварии доставили в больницу на другом медицинском автомобиле. Пассажиры автобуса также отделались испугом.
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