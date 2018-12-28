ВИДЕО | Секунда до аварии! "Ездуны" превращают езду по Гонсиори в "русскую рулетку"

Эта единственная в Эстонии подобная полоса с самого начала вызвала замешательство среди водителей. На записи с видеорегистратора запечатлен момент потенциального лобового столкновения автомобилей, когда навстречу двигавшейся по правилам машине выскочил нарушитель на внедорожнике темного цвета.

Направление движения здесь задает указатель и световой сигнал на мачте над дорогой. Зеленая стрелка разрешает движение по реверсивной полосе, красный крестик - запрещает. То есть движение здесь одностороннее, половину суток в одну, вторую половину - в другую сторону. У нарушавшей правила машины права на проезд по данной полосе в этот момент времени не было. Более того, водитель также нарушил правила, съехав на полосу для общественного транспорта, еще и "подрезав" микравтобус желтого цвета.

К счастью, в этот раз беды удалось избежать. По словам руководителя отдела организации дорожного движения таллиннского департамента транспорта Тайво Рюйтельмаа, в большинстве своем водители привыкли к непривычным условиям езды по полосе с реверсивным движением и пока серьезных ДТП здесь не было.

Другой проблемой, по словам Рюйтельмаа, являются водители, незаконно пользующиеся автобусной полосой на улице Гонсиори. Но это нередко происходит и в других местах Таллинна. Как отметил чиновник, во время недавнего рейда по Гонсиори вместе с другими представителями мэрии ему на первый взгляд показалось, что машин на выделенной полосе для общественного транспорты было очень много. "Но выяснилось, что большинство из них были машинами такси и электрокарами, которым можно там ездить", - отметил Рюйтельмаа.