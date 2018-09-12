ВИДЕО: Самосуд подростков над сверстником. В Мустамяэ жестоко избили юношу

Ляэне-Харьюское отделение полиции для расследования запечатленного на видео начало уголовное производство по статье о ненадлежащем физическом обращении. "Первые процессуальные действия проведены, и среди прочего мы в данный момент устанавливаем личности людей на видео", — прокомментировала пресс-секретарь полиции Марие Аава.