12.09.2018, 12:10

ВИДЕО: Самосуд подростков над сверстником. В Мустамяэ жестоко избили юношу

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Осторожно, видео может шокировать!
rus.delfi.ee
EST 19

В социальной сети "ВКонтакте" 6 сентября опубликовали видео, которое начинается с драки двух молодых людей, а продолжается избиением одного из них.

Ляэне-Харьюское отделение полиции для расследования запечатленного на видео начало уголовное производство по статье о ненадлежащем физическом обращении. "Первые процессуальные действия проведены, и среди прочего мы в данный момент устанавливаем личности людей на видео", — прокомментировала пресс-секретарь полиции Марие Аава.

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