ВИДЕО: Самосуд подростков над сверстником. В Мустамяэ жестоко избили юношу(99)
В социальной сети "ВКонтакте" 6 сентября опубликовали видео, которое начинается с драки двух молодых людей, а продолжается избиением одного из них.
В социальной сети "ВКонтакте" 6 сентября опубликовали видео, которое начинается с драки двух молодых людей, а продолжается избиением одного из них.
Ляэне-Харьюское отделение полиции для расследования запечатленного на видео начало уголовное производство по статье о ненадлежащем физическом обращении. "Первые процессуальные действия проведены, и среди прочего мы в данный момент устанавливаем личности людей на видео", — прокомментировала пресс-секретарь полиции Марие Аава.
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