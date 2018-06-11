ВИДЕО С МЕСТА СОБЫТИЙ: отвалившееся от грузовика колесо врезалось во встречный автомобиль

Сегодня после полудня в деревне Хююру волости Сауэ произошло ДТП, в ходе которого отвалившееся от грузового автомобиля колесо врезалось в двигавшийся по встречной полосе легковой автомобиль. Один человек получил повреждения.

”Полиция получила сообщение об аварии на 12 км шоссе Таллинн-Палдиски в 14:50”, — сказал DELFI пресс-секретарь Пыхьяской префектуры полиции Ильмар Кахро.

По первоначальным данным, у двигавшегося со стороны Таллинна грузовика на ходу отсоединилось заднее колесо, которое врезалось в машину марки Citroen, двигавшуюся по встречной полосе.

Водитель легкового автомобиля в результате аварии получил травмы, скорая доставила его в больницу. На месте происшествия выяснением подробностей ДТП занимаются полицейские.