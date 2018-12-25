25.12.2018, 20:52

ВИДЕО С МЕСТА АВАРИИ: В лобовом столкновении в волости Саку пострадали пять человек

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rus.delfi.ee
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В Харьюмаа на шоссе Таллинн-Рапла-Тюри сегодня вечером столкнулись два автомобиля.

"Сегодня в 18:30 в Харьюмаа в волости Саку в деревне Саустинымме на 12 километре шоссе Таллинн-Рапла-Тюри произошло лобовое столкновение двух автомобилей", — сказал Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Ильмар Кахро.

В аварию попали автомобили Ford и Lexus. Находившийся за рулем Ford и находившиеся в Lexus четыре человека доставлены в больницу.

Насколько известно сейчас, ни один из них не получил опасных для жизни травм.

Водители автомобилей были трезвы.

Точные обстоятельства ДТП выяснят в ходе следствия.

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