06.08.2018, 07:25

ВИДЕО С ДРОНА: Смотрите, как пожарные работают на дымящейся крыше ресторана NEEM


rus.delfi.ee
EST

В Кабернеэме вчера около 15 часов загорелся популярный ресторан на берегу моря NEEM. При пожаре также был уничтожен один припаркованный рядом с рестораном автомобиль.

В момент возгорания ресторана в здании были люди, но все вовремя выбрались из здания, никто не пострадал. Сколько людей было в ресторане в момент возгорания, еще неизвестно.

Владелец ресторана Дмитрий Гарбер сказал Delfi, что он сейчас не имеет представления, почему загорелось здание.

Пожар начался рядом со зданием ресторана, очевидно, с мусорного ящика, но официальное подтверждение этому только ожидается. Как утверждается, от мусорного ящика прежде всего загорелся припаркованный рядом со зданием автомобиль и сразу также здание ресторана.

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