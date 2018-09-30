ВИДЕО: Робот-почтальон на мигалки и сирены не обращает никакого внимания

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Спасатели Нымме опубликовали на свой странице в Facebook запись к видеорегистратора, на которой видно, что при переходе дороги робот-почтальон не обращает никакого внимания на пожарную машину со включенными мигалками и сиреной.