ВИДЕО: Робот-почтальон на мигалки и сирены не обращает никакого внимания

Спасатели Нымме опубликовали на свой странице в Facebook запись к видеорегистратора, на которой видно, что при переходе дороги робот-почтальон не обращает никакого внимания на пожарную машину со включенными мигалками и сиреной.
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Языковед Урмас Сутроп рассуждает в своем мнении в Eesti Päevaleht о схожести политики Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) с политикой Кремля и пишет, что ”хотя Март Хельме обещает вступить в разговор с русскоязычными избирателям, он вступает в разговор, прежде всего, с русскими”.
Готовьтесь раскошелиться! Газ, отопление, электричество, еда — росту цен в Эстонии конца не видно
30.09.2018
Жаркое лето нынешнего года обернулось настоящим кошмаром для фермеров. По сравнению с 2017 годом урожайность сократилась примерно на треть. Это приведет к повышению цен на хлеб, мясо и молоко. Вскоре также подорожает электричество, газ, отопление. Растут и цены на топливо. Почему так происходит и к чему готовиться, выясняла ”МК-Эстония”.
Илон Маск выйдет из совета директоров Tesla и заплатит штраф в $20 млн, чтобы избежать обвинения в мошенничестве
30.09.2018
Читательница об ошибках и халатности врачей: животное, конечно, жаль, но сколько от этого страдает людей?
30.09.2018
"Прочитала в вашей газете про котика, который умер после похода к ветеринару. Котика очень жалко, я прекрасно понимаю его хозяйку и очень ей сочувствую, у самой умирали животные, и я знаю, каково это. Но, к сожалению, животное не может сказать о своих проблемах, и мы действительно не знаем, какие заболевания у котика могли быть до похода в ветклинику. В данном случае вину ветеринара доказать очень сложно, да и как это сделать?" — пишет читательница "МК-Эстония" Ольга.
Насколько вы Владимир Путин? В Британии вышла сатирическая книга лайфхаков от президента России
30.09.2018
В Эстонии раскупили все новые айфоны
29.09.2018
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Metsaosakonna juhataja
KESKKONNAMINISTEERIUM
Tähtaeg: 04.10.2018
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Personalivaldkonda juhtiv nõunik
JUSTIITSMINISTEERIUM
Tähtaeg: 30.09.2018
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Müügimeeskonna juht
LUNA GROUP (ARIKO RESERV OÜ)
Tähtaeg: 08.10.2018
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