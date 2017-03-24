ВИДЕО: Реконструкция аварии в Ида-Вирумаа, в которой погибла 10-летняя девочка

Вчера на 161-м километре шоссе Таллинн-Нарва в волости Йыхви произошло тяжкое ДТП, в котором при столкновении двух автомобилей погибла 10-летняя девочка.
ДТП произошло, когда двигавшийся со стороны Кохтла-Ярве в сторону Йыхви автомобиль Honda, которым управляла 39-летняя женщина, резко затормозил и в него сзади въехал автомобиль Toyota, за рулем которого был 34-летний мужчина.
В ДТП также пострадала 12-летняя девочка, которую скорая помощь доставила с места происшествия в больницу.
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