ВИДЕО: Пытавшийся скрыться от полиции на скорости 200 км/ч мотоциклист оказался заядлым экстремалом

На выходных общественность взбудоражила история о том, как мчавшийся на огромной скорости мотоциклист проигнорировал данный ему полицией знак остановиться, в результате чего стражи правопорядка были вынуждены протаранить его транспортной средство.

Выяснилось, что ехавший с большой скоростью Андре Варик уже много лет занимается экстремальным видом спорта, который заключается в исполнении различного рода трюков на мотоцикле. Помимо прочего, данное увлечение предполагает совершение неподобающих для дорожного движения маневров и создание опасных ситуаций: например, стояние ногами на сидении, езда на одном колесе и многое другое.



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В 2016 году Варик даже пытался собрать при помощи платформы совместного финансирования Hooandja средства на развитие своего проекта, но это ему не удалось.

Также выяснилось, что 22-летний Андре и ранее был наказан за нарушение правил правил дорожного движения. По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Оли Кивистик, прошлой осенью мужчина проигнорировал ограничение скорости в 50 км/ч и превысил его как минимум на 27 км/ч. Тогда было возбуждено дело о проступке.

В полиции отметили, что подобных произошедшему в минувшую пятницу случаев в Эстонии до этого не было. ”В других странах этот прием (взятие на таран — прим.ред.) применялся. Для предотвращения более серьезных аварий. Пытаясь скрыться, водитель сам тоже взял на себя ответственность, блокировка и перекрытие дороги не помогли, водитель выезжал на тротуар”, — отметила Кивистик.

