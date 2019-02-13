13.02.2019, 12:10
ВИДЕО: Пьяный мужчина на мотосанях пытался скрыться от полиции, но попал в кювет(12)
Полиция задержала в Йыгевамаа пьяного водителя, который пытался скрыться от полиции на мотосанях, но закончил свой путь лежа на боку в кювете.
Полиция задержала в Йыгевамаа пьяного водителя, который пытался скрыться от полиции на мотосанях, но закончил свой путь лежа на боку в кювете.
Лыунаская префектура сообщила в Facebook, что водителя доставил в вытрезвитель и завели уголовное дело.
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