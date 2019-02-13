ВИДЕО: Пьяный мужчина на мотосанях пытался скрыться от полиции, но попал в кювет

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Полиция задержала в Йыгевамаа пьяного водителя, который пытался скрыться от полиции на мотосанях, но закончил свой путь лежа на боку в кювете.