ВИДЕО: Пьяная автоледи создавала опасную ситуацию на дорогах Таллинна

В ночь на воскресенье читатель Delfi заснял на регистратор, как в Таллинне женщина, находясь за рулем Honda CR-V, несколько раз создала опасную ситуацию на дороге.

Женщина не уступила дорогу на кольце Виру, проигнорировала красный свет светофора, перестроилась в другую полосу, не оповестив других участников дорожного движения, а также выехала на "встречку".

На улице Ристику женщину остановила полиция. По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры, у автоледи были выявлены признаки алкогольного опьянения. Ее направили на прохождение дополнительной экспертизы.

В отношении женщины начато делопроизводство, в ходе которого будет установлена точная степень опьянения.

Полиция благодарит таксиста, который сообщил в Центр тревоги о подозрительной манере вождения автоледи.