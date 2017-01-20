В среду 43-летний Вадим в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем, снес шлагбаум на парковке торгового центра Tasku в Тарту, а в пятницу по ходатайствую Лыунаской окружной прокуратуры мужчина был заключен под стражу.

По словам прокурора Маарьи-Лийзы Сари, Вадим и ранее наказывался за вождение в нетрезвом виде. Кроме того, у него есть еще два действительных наказания, связанных с нарушениями ПДД.

„Подозреваемый посреди бела дня разъезжал по центру Тарту, где в это время очень много пешеходов. Из-за того, он находился в состоянии алкогольного опьянения, он даже не смог выехать с парковки, не совершив аварию. Очевидно, что такой человек представляет опасность для всех участников дорожного движения, а назначенное ему ранее наказание, к сожалению, не заставило его изменить свое поведение”, — отметила Сари.

В среду днем в полицию поступил вызов: в Тарту автомобиль Volkswagen Transporter на полной скорости врезался в шлагбаум близ Tasku Keskus.

Также были повреждены датчики и электроника шлагбаума. Водитель скрылся с места происшествия.

Полиция начала поиски водителя, соответствующего описаниям.

”Одному из экипажей удалось настичь водителя грузового автомобиля уже на бульваре Сыпрузе и задержать его. 43-летнего мужчину проверили и выяснилось: он пьян”, — поведал майор полиции Алвар Пяхкель.