ВИДЕО: Предполагаемый киллер Имре Аракас передстал перед судом Дублина

В четверг задержанный в Ирландии предполагаемый наемный убийца из Эстонии 58-летний Имре Аракас предстал перед судом Дублина.

Аракас прибыл в суд под конвоем. Когда у него спросили, желает ли он поговорить с адвокатом, он ответил: ”Да, хочу. Я тут новый. Я не знаю, где его найти”. Кроме того, он сказал, что является безработным, передает The Independent.

Суд принял решение оставить его под стражей до 12 апреля, когда состоится следующее заседания.

Imre Arakas arriving at CCJ under armed #garda escort. pic.twitter.com/uuHzRFH2F0

— Michael O'Toole (@mickthehack) April 6, 2017

По сообщению полиции, мужчина прибыл в Ирландию, чтобы работать на банду Кинахана. Атаки банды Кинахана против семьи Хатч и связанных с ними людей уже привели к 11 смертям. Из банды Кинахана погиб лишь один человек.

Во вторник, ближе к 11:00 по местному времени в рамках запланированной операции против организованной преступности в западной части Дублина в Блэйкстауне были арестованы трое мужчин, в том числе Аракас.

”Улики указывают на то, что ими был разработан четкий план убийства, — сказал источник. — Все указывает на то, что убийство было запланировано на эту неделю, и в находящуюся в Блэйкстауне в западном Дублине квартиру заблаговременно должно было быть доставлено оружие”.

Ранее уже отмечалось, что за убийство Аракас заработал бы 100 000 евро. Члены банды наняли именно его, поскольку устали от неудавшихся попыток, совершаемых ”менее квалифицированными” наемниками.

Аракас стал знаменит в Эстонии в 1979 году, когда его судили за воровство, однако он сумел сбежать из-под стражи прямо из зала суда на Тоомпеа.

В 1996 году эстонская полиция арестовала Аракаса по подозрению в совершении заказных убийств, однако его вину доказать не удалось.

Аракаса связывают с убийствами в начале и середине 90-х годов нескольких членов эстонской группировки, известной как "Группировка Птицефабрики".

19 декабря 2011 года суд признал Аракаса виновным по делу об инсценировке наемного убийства в искусственном создании улик, подстрекательстве к даче ложных показаний и незаконном обращении с огнестрельным оружием или боеприпасами к нему. Аракаса приговорили к одному году и двум месяцам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком.

Аракас жил в испанском городе Марбелья, но, по слухам, активно скупал недвижимость в Эстонии. В Марбелье есть своя эстонская диаспора, многих жителей которой в начале 2000-х связывали с наркобизнесом.

В интервью Eesti Ekspress в 2015 году на вопрос о том, ведет ли он по-прежнему опасный образ жизни, Аракас ответил: "Может быть, немного веду".