16.05.2018, 16:45

ВИДЕО: Полиция задержала шестерых мужчин, производивших амфетамин и занимавшихся оборотом наркотиков в рекордном количестве

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rus.delfi.ee
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Полицейские службы по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью криминального бюро Пыхьяской префектуры задержали в период с февраля по май этого года шестерых мужчин, которые подозреваются в том, что они произвели самое большое за последние года количество амфетамина и занимались оборотом наркотических средств.

Задержанные подозреваются в производстве амфетамина в большом количестве и его распространении в Ида-Вирумаа и Харьюмаа. При обыске обнаружено более 139 кг содержащей амфетамин жидкости, что является одним из самых больших объемов на рынке наркотиков в Эстонии.

В феврале этого года были проведены первые публичные процессуальные действия по объемному уголовному делу, которое было начато в сентябре 2017 года.

"На данный момент задержано шестеро подозреваемых в возрасте от 33 до 50 лет, все они сейчас находятся под стражей с разрешения суда. Задержания проходили в феврале, апреле и мае этого года. Один из подозреваемых проживает в Ида-Вирумаа, остальные являются жителями Таллинна", — прокомментировала уголовное дело окружной прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Арика Алманн, которая руководит ведением досудебным следствия.

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Согласно подозрению, мужчины занимались оборотом наркотиков в большом количестве с целью заработать криминальный доход. Ключевая роль в производстве амфетамина была у 50-летнего мужчины. Согласно подозрению он, находясь в лесу, смешивал жидкий амфетамин таким образом, что в результате он получал порошкообразное вещество, которое он передавал людям, доставлявших его для продажи в Таллинн.

По словам руководителя службы по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью криминального бюро Пыхьяской префектуры Райта Пикаро, при обыске гаража было обнаружено 139 кг жидкости, которая содержала 75 кг чистого амфетамина.

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„Мы остановили производство амфетамина в рекордном для Эстонии количестве. Для нас было также важно задержать верхушку этой преступной цепочки и разрушить сеть распространения наркотиков", — сказал Пикаро.

По оценке Пикаро, из изъятого исходного материала можно было изготовить по крайней мере 200 кг амфетамина. "Стоимость такого количества амфетамина на улице оценивается в миллионы евро, учитывая, что крепость продаваемого на улице амфетамина составляет примерно 30%. Кроме амфетамина мы изъяли у этой группы в большом количестве марихуану, ecstasy, GHB и метамфетамин", — сказал Пикаро. „Мы получили подтверждение, что амфетамин изготавливают и в Эстонии и мы продолжим работу по задержанию преступных группировок".

Полицейский благодарит партнеров из Эстонского института судебной экспертизы, которые сыграли важную роль в установлении личности одного из подозреваемых.

"Мы продолжаем собирать вещественные доказательства и не исключаем, что круг подозреваемых может расшириться", — сказала прокурор Арика Алманн. "В этом году полиции удалось в двух случаях обнаружить и изъять наркотики в большом количестве в Ида-Вирумаа. Это определенно даст сигнал наркпреступникам, что есть большой риск быть пойманным".

Из задержанных в качестве подозреваемых пятеро мужчин ранее наказывались в уголовном порядке, в отношении одного задержанного уголовные наказания уже погашены.

Досудебное следствие по уголовному делу ведет криминальное бюро Пыхьяской префектуры, ведением следствия руководит Пыхьяская окружная прокуратура.

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