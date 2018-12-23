23.12.2018, 16:50

ВИДЕО: Полиция задержала мужчину, угрожавшего людям в Кесклинне и Ласнамяэ похожим на оружие предметом

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rus.delfi.ee
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Вчера ночью в Таллинне 30-летний мужчина угрожал похожим на оружие предметом многим людям в разных местах в городе.

В 2:23 Центр тревоги получил сообщение о передвигающемся в центре Таллинна внедорожнике Range Rover с подозрительным стилем езды. Преследовавший автомобиль и снимавший его на видеорегистратор свидетель заметил, как машина выехала со встречной полосы по улице Суур-Раннавярава поблизости от Толстой Маргариты и повернула на Раннамяэ теэ по направлению к центру города.

Создававший аварийные ситуации внедорожник помчался на кольцо Виру, резко остановился перед Sauna Club, и вышедший водитель, по словам свидетеля, увидев пятерых стоявших перед клубом мужчин, начал там размахивать похожим на оружие предметом.

Полиция прибыла на место происшествия за несколько минут и задержала мужчину. По словам свидетеля, размахивавший газовым пистолетом мужчина был с признаками наркотического опьянения. Для выяснения возможного опьянения полиция доставила мужчину на экспертизу.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Леаны Лойде, установили, что перед происшествием на кольце Виру мужчина также угрожал похожим на оружие предметом в центре города на улице Ахтри и в Ласнамяэ на улице Выйдуйооксу двум таксистам.

Время на видеорегистраторе снимавшего происшествие свидетеля неправильное и примерно на шесть часов вперед правильного. Более точные обстоятельства происшествия выяснят в ходе уголовного производства, которое проводит Пыхьяская префектура под руководством Пыхьяской окружной прокуратуры.

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