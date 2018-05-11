ВИДЕО: Полиция задержала мчавшегося со скоростью 200 км/ч водителя BMW

Во вторник полиция задержала на шоссе Таллинн-Тарту мчавшегося на BMW со скоростью около 200 км/ч мужчину, который получил в наказание 15 дней ареста и лишился водительских прав на восемь месяцев.

Во вторник в 18:31 дорожные полицейские были на шоссе Таллинн-Тарту и двигались обратно в столицу, когда мимо них промчался BMW 5-й серии темного цвета. Патруль начал преследовать автомобиль. Перед остановкой скорость BMW достигала 190 км/ч.

34-летнему мужчине, который неоднократно был наказан за превышение скорости, назначили наказание в виде 15 дней ареста и в качестве дополнительного наказания лишили его водительских прав на восемь месяцев.