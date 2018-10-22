22.10.2018, 10:30

ВИДЕО: Полиция просит помощи: вы знаете этого мужчину?


rus.delfi.ee
EST

Пыхьяская префектура устанавливает личность изображенного на видео мужчины, который подозревается в совершении разбоя в Таллинне в конце лета.

27 августа полиции сообщили о происшествии в Таллинне у торгового центра "Stroomi". У торгового центра к женщине подошел мужчина, личность которого до сих пор не установлена, который придавил женщину к стене здания и пытался выхватить из ее сумки кошелек. Женщина стала звать на помощь и мужчина убежал. По данному случаю начато уголовное делопроизводство по статье о разбое.

Руководитель группы по расследованию ограблений криминального бюро Пыхьяской префектуры Хиско Варес сказал, что к данному времени полицейские провели различные следственные действия.

„ Мы просмотрели записи разных камер наблюдения, но личность мужчины до сих пор не установлена. Просим всех, у кого есть информация об этом мужчине, связаться с полицией", — сказал Варес.

На мужчине были темно-синие брюки, темно-коричневая куртка и белая кепка.

Полиция просит всех, кто узнает изображенного на видео человека, позвонить по номеру службы борьбы с преступлениями против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры 56904272 или написать по адресу pohja.isikuvihje@politsei.ee.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: В Кохтла-Ярве — советские флаги, в Вильянди — зеленые существа. Типичные выходные в Эстонии

22.10.2018
Как вы относитесь к зеленым существам и множеству советских флагов, появляющихся в вашем городе? На самом деле, всему есть объяснение — и даже логичное! Читайте подборку самых важных новостей прошедших выходных.
Подробнее






-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Jaipur
69,- €
27,60 €
-30% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBU/02M
250,- €
175,- €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €
111,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106782004
128,70 €
77,22 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-30% Meeste käekell Police CYCLONE PL.14639JSBZU/61
209,- €
146,30 €

Тереза Мэй: соглашение по "Брекзиту" почти готово

22.10.2018
Соглашение об условиях упорядоченного "Брекзита" готово на 95 процентов, полагает премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Значительного прогресса удалось достичь по вопросам безопасности и транспорта, говорится в обращении Мэй к нижней палате парламента, обнародованном в ночь на понедельник, 22 октября.
Подробнее

Эстонский эксперт рассказал, чем грозит церковный скандал между Россией и Украиной

22.10.2018
Набирающий обороты церковный скандал между Россией и Украиной может привести к исчезновению негласного понятия, что украинский народ всегда должен быть солидарен с русским народом, передает rus.err.ee.
Подробнее



НА ЗАМЕТКУ | А вы знали, что можно отравиться даже съедобными грибами?

21.10.2018
Иногда даже съедобные грибы могут стать причиной отравлений. Во-первых, это бывает в тех случаях, когда собирают и употребляют в пищу старые, перезрелые грибы или после их длительного хранения. Грибы относятся к особо скоропортящимся продуктам, так как содержание влаги в них составляет от 84 до 94%, поэтому их необходимо перерабатывать в день сбора. Особенно быстро портятся грибы, собранные в сырую погоду. Срок хранения грибов не должен превышать 24 часов при температуре +2 +6 С.
Подробнее