ВИДЕО: Полиция просит помощи: вы знаете этого мужчину?

27 августа полиции сообщили о происшествии в Таллинне у торгового центра "Stroomi". У торгового центра к женщине подошел мужчина, личность которого до сих пор не установлена, который придавил женщину к стене здания и пытался выхватить из ее сумки кошелек. Женщина стала звать на помощь и мужчина убежал. По данному случаю начато уголовное делопроизводство по статье о разбое.

Руководитель группы по расследованию ограблений криминального бюро Пыхьяской префектуры Хиско Варес сказал, что к данному времени полицейские провели различные следственные действия.

„ Мы просмотрели записи разных камер наблюдения, но личность мужчины до сих пор не установлена. Просим всех, у кого есть информация об этом мужчине, связаться с полицией", — сказал Варес.

На мужчине были темно-синие брюки, темно-коричневая куртка и белая кепка.

Полиция просит всех, кто узнает изображенного на видео человека, позвонить по номеру службы борьбы с преступлениями против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры 56904272 или написать по адресу pohja.isikuvihje@politsei.ee.