ВИДЕО: Полиция просит помощи в установлении личности мужчины

2 августа вечером мужчина, зафиксированный на камеру видеонаблюдения, в обменнике торгового центра на улице Папинийду попросил обменять купюры достоинством в 500 и 200 евро на мелкие банкноты.

Когда кассир считала деньги, мужчина отвлек ее внимание и забрал купюры в 500 и 200 евро, а также часть разменных денег.

Всех, кто располагает информацией о данном мужчине или знает его, полиция просит позвонить по номеру телефона 514 6377 или написать на адрес электронной почты rain.uibo@politsei.ee.