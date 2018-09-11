ВИДЕО: Полиция просит помощи в установлении личности мужчин, подозреваемых в разбое

17 марта этого года примерно в 17.30 на Келлука теэ было совершено разбойное нападение на пожилую женщину, которая лишилась сумки с телефоном. Подозреваемый мужчина заходил перед этим в магазин на Линнамяэ теэ попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Подозреваемый – мужчина 20-30 лет, у него темные волосы, на момент ограбления на нем был жилет черного цвета с капюшоном, темная кофта с надписью на правом рукаве BMW Motorsport, темные спортивные брюки Puma и кроссовки синего цвета.

3 июня в 6.30 было совершено ограбление в Ласнамяэ на велосипедно-пешеходной дорожке на ул Палласти. Неизвестный мужчина ударил молодую женщину из-за спины и забрал у нее сумку, в которой был телефон. Подозреваемый – лысый мужчина 30-35 лет, на тот момент носил бороду. На нем была черная куртка, синие джинсы, светлая обувь.

Полиция просит всех, кто узнает изображенных на видео мужчин, сообщить об этом группе по расследованию ограблений криминального бюро Пыхьяской префектуры по номеру 5193 2093.