16.06.2017, 15:35

ВИДЕО: Полиция просит помощи в опознании подозреваемого в насильственном преступлении

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rus.delfi.ee
EST
Kisma-1-10
Pilt on illustratiivneFoto: Ilmar Saabas

Пярнуское отделение полиции просит помощи общественности, чтобы установить личность запечатленного на видео мужчины, который 13 августа 2016 года у увеселительного заведения на Ранна пуйестеэ в Пярну совершил тяжкое нарушение общественного порядка, ударив другого человека.

Полиция просит всех, кто узнает запечатленного на видео мужчину или у кого есть информация о его местонахождении, сообщить об этом по телефону 51311599 или по электронной почте ago.kartmann@politsei.ee.

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