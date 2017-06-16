ВИДЕО: Полиция просит помощи в опознании подозреваемого в насильственном преступлении

Пярнуское отделение полиции просит помощи общественности, чтобы установить личность запечатленного на видео мужчины, который 13 августа 2016 года у увеселительного заведения на Ранна пуйестеэ в Пярну совершил тяжкое нарушение общественного порядка, ударив другого человека.

Полиция просит всех, кто узнает запечатленного на видео мужчину или у кого есть информация о его местонахождении, сообщить об этом по телефону 51311599 или по электронной почте ago.kartmann@politsei.ee.