ВИДЕО: Полиция опубликовала видео погони за дорожным хулиганом в Лоо

В пятницу, 29 сентября, около 21:00 в поселке Лоо Харьюского уезда сотрудники полиции подали сигнал остановиться автомобилю Audi. Водитель транспортного средства проигнорировал указание полицейских и попытался скрыться.
Чтобы задержать нарушителя, патрульным пришлось использовать огнестрельное оружие, с помощью которого удалось прострелить шину автомобиля и остановить его.
Полиция доставила в участок 30-летнего мужчину без прав. Смотрите видео погони, которое опубликовала полиция.
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