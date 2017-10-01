01.10.2017, 13:38

ВИДЕО: Полиция опубликовала кадры погони за дорожным хулиганом в Лоо

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rus.delfi.ee
EST

В пятницу, 29 сентября, около 21:00 в поселке Лоо Харьюского уезда сотрудники полиции подали сигнал остановиться автомобилю Audi. Водитель транспортного средства проигнорировал указание полицейских и попытался скрыться.

Чтобы задержать нарушителя, патрульным пришлось использовать огнестрельное оружие, с помощью которого удалось прострелить шину автомобиля и остановить его.

Полиция доставила в участок 30-летнего мужчину без прав. Смотрите видео погони, которое опубликовала полиция.

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