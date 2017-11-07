ВИДЕО: Полиция опровергает слухи об участившихся поджогах машин в Нарве

Полиция не подтверждает ходящие по Нарве слухи о серийных поджогах автомобилей, якобы, совершенных неуловимым пироманом в последнее время. В ответ на запрос Delfi пресс-служба Идаской префектуры полиции сообщила, что за последний месяц в Нарве сгорели всего две машины, причем в одном случае имело место самовозгорание.

”27 октября около 12.15 поступило сообщение о том, что в Нарве на парковке перед магазином на улице Креэнхольми горит автомобиль Volkswagen. На месте происшествия спасатели убедились в том, что машина загорелась сама”, — уведомила полиция.

Между тем, в ночь на 3 ноября припаркованный у дома на улице Харидузе автомобиль Dodge Caliber был именно подожжен, о чем свидетельствуют записи с камер наблюдения, расположенных на подъездах дома.

”В ходе этого пожара пострадал также припаркованный рядом с Dodge Caliber автомобиль Ford. Нанесенный ущерб хозяину Dodge составил 5500 евро, в случае автомобиля Ford ущерб уточняется”, — информирует пресс-служба полиции.

Обстоятельства данного происшествия расследуются в рамках уголовного производства по 203 статье (1 часть) Пенитенциарного кодекса: ”Повреждение или уничтожение чужой вещи, причинившее значительный ущерб, — наказываются денежным взысканием или тюремным заключением на срок до пяти лет”.

Записи камер позволяют разве что убедиться в том, что поджог совершал один человек, бегом покинувший место происшествия. Причем уверенно сказать нельзя, был ли это мужчина или женщина.

Других случаев поджогов машин за последний месяц не было.

”Подожженный в пятницу автомобиль — единственный за последний месяц подобный случай в Нарве. В ходе расследования полиция устанавливает, есть ли основания связывать данный пожар с теми, что происходили в Нарве ранее”, — сказал руководитель службы превенции и ведения производства по делам Нарвского отделения полиции Андрес Ягго.

В 2016 году в Нарве сгорал примерно один автомобиль в месяц.