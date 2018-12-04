04.12.2018, 17:50
ВИДЕО: Полиция ищет женщину, задержавшую вора на Балтийском вокзале. Она могла подцепить заразную болезнь
В понедельник в 12:00 35-летняя женщина попыталась украсть из зоомагазина на рынке Балтийского вокзала ошейник. Подозреваемая попыталась сбежать от охранника, но ей помешала находившаяся в тот момент на рынке женщина. Полиция просит в помощи в поиске той женщины, потому что в процессе она прикоснулась к заразному человеку.
Благодаря вмешательству пожилой женщины охраннику удалось задержать подозреваемую в краже и передать ее полиции. Задержавшая вора женщина была одета в фиолетовую куртку и серую шапку. Однако она ушла до приезда полиции.
Полиция разыскивает эту женщину, чтобы сообщить ей, что она соприкоснулась к человеку, от которого можно было заразиться, поэтому ей стоит обратится в полицию и в больницу.
Поэтому полиция просит саму женщину или тех, кто знает ее, позвонить по номеру 5524 182 или написать на marko.valdi@politsei.ee.