ВИДЕО: Полиция ищет возможных жертв подозреваемого в разбое подростка

12 декабря патрульные полицейские Пыхьяской префектуры задержали в Таллинне несовершеннолетнего молодого человека, который подозревается в совершении разбоя и краж. На данный момент известно о пяти случаях, но у полиции есть основания полагать, что случаев и жертв может быть больше.

По информации, собранной в ходе предварительного следствия, молодого человека подозревают в совершении преступлений в различных местах района Ласнамяэ. По словам ведущего следователя криминального бюро Пыхьяской префектуры Хиско Вареса, в жертвы этот подросток выбирал школьников, на данный момент известно, что его жертвами стали дети от 8 до 12 лет.

"Подросток подходил к ребенку и просил телефон, чтобы позвонить. Когда пострадавший доставал телефон, подросток хватал телефон и убегал. В одном случае он ударил свою жертву и забрал телефон", — сказал Варес.

"Просим родителей детей, у которых в этом районе города пропал или был украден мобильный телефон, сообщить об этом полиции. Если кто-то из детей знает, что у его друга украли телефон, также просим передать эту информацию полиции", — подчеркнул он.

На молодом человека могла быть темная куртка с отороченным мехом капюшоном, рюкзак с полосками Adidas, серая шапка, серые джинсы и темные ботинки.

Полиция просит всех, кто узнал подростка в этом видео, и всей, у кого есть информацию о похожих преступлениях, сообщить об этом в криминальное бюро Пыхьяской префектуры по номеру 5193 2093.